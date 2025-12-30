Tentano il furto in una villetta, arrestati due uomini nel Reggino

l’intervento dei carabinieri

REGGIO CALABRIA La prontezza d’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cataforio ha mandato all’aria un tentativo di furto in una abitazione, consentendo di trarre in arresto due uomini. Un’azione rapida ed efficace che ha impedito la consumazione del reato e garantito la sicurezza di una zona solitamente tranquilla. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione per un furto in atto, giunta alla Centrale Operativa. I militari della Stazione di Cataforio, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina, sono intervenuti immediatamente, sorprendendo i due uomini all’interno del cortile dell’abitazione presa di mira. I due, muniti di strumenti di effrazione, hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga nei terreni circostanti, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento. Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli arnesi utilizzati per forzare l’ingresso dell’immobile. I due, colti in flagranza di reato, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

