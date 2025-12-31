Cirò Marina, simula un malore per evadere dai domiciliari: incastrato da una diretta su TikTok

l’episodio

CIRÒ MARINA I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito di un costante e capillare servizio di controllo del territorio volto a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di evasione.

L’episodio ha avuto origine lo scorso 26 dicembre, quando il soggetto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha contattato la Centrale Operativa asserendo di doversi allontanare con urgenza dalla propria abitazione per un malore, dichiarando di essere diretto all’ospedale di Crotone tramite autoambulanza. L’attività di monitoraggio dei militari dell’Aliquota Radiomobile ha però permesso di smascherare l’inganno attraverso l’uso dei social network: l’uomo è stato infatti individuato durante una diretta video sulla piattaforma TikTok mentre si trovava all’interno di un’autovettura e, successivamente, mentre passeggiava tranquillamente lungo le vie del centro del capoluogo crotonese. I successivi controlli domiciliari, effettuati tempestivamente dai militari, hanno confermato l’assenza del soggetto dalla propria residenza e, al suo rientro in serata, la totale mancanza di documentazione sanitaria idonea a giustificare l’urgenza dichiarata.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato