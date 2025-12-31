Skip to main content

La banda dei Postamat colpisce ancora: assalto notturno a San Marco Argentano

È il quarto colpo in pochi giorni nel Cosentino. Atm fatto saltare in aria con l’esplosivo, indagini in corso

Pubblicato il: 31/12/2025 – 15:15
Prosegue l’ondata di assalti agli Atm postali nel Cosentino. Nella notte si è registrato il quarto episodio in pochi giorni, con un nuovo colpo messo a segno a San Marco Argentano, dopo quelli avvenuti a Lauropoli di Cassano Jonio, Santa Maria del Cedro e Laino Borgo. Intorno alle 3 del mattino, ignoti hanno preso di mira il Postamat dello scalo, utilizzando materiale esplosivo per far saltare lo sportello automatico. Il boato ha svegliato i residenti della zona, mentre i malviventi si sono allontanati rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il bottino non è stato ancora quantificato e sono in corso le verifiche sui danni causati all’ufficio postale e all’ATM. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per accertare eventuali collegamenti tra i diversi episodi. Una sequenza ravvicinata che segue uno schema ricorrente e che sta alimentando preoccupazione nei centri interessati, riaccendendo l’attenzione sulla necessità di potenziare i controlli, in particolare nelle ore notturne. (redazione@corrierecal.it)

