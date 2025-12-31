Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:40
Nel 2025 erogati quasi 400 milioni di euro agli agricoltori calabresi

L’assessore regionale Gallo: «L’agricoltura pilastro strategico della nostra economia»

Pubblicato il: 31/12/2025 – 15:17
CATANZARO Ammontano a 383.511.314,77 euro le risorse complessivamente erogate nel corso del 2025 dalla Regione Calabria e da Arcea a favore degli agricoltori calabresi. A renderlo noto è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto in termini di sostegno al comparto agricolo e di tempestività nei pagamenti.
«Parliamo di un volume di risorse importante – dichiara l’assessore Gallo – che testimonia l’impegno concreto della Regione Calabria e di Arcea nel garantire liquidità, certezze e continuità operativa alle nostre aziende agricole. L’agricoltura calabrese rappresenta un pilastro strategico della nostra economia e questi numeri dimostrano l’efficacia del lavoro svolto».
Nel dettaglio, le somme erogate risultano così ripartite: 82.980.880,58 euro per la Domanda Unica (anticipi e saldi); 181.370.495,71 euro per il PSR (misure a superficie e strutturali); 89.204.085,70 euro per il PSP (anticipi e saldi); 19.000.000,00 euro per il Top Up; 1.438.410,46 euro per l’OCM Miele; 324.236,02 euro per l’OCM Patate; 1.243.328,09 euro per i Programmi operativi; 6.479.351,85 euro nell’ambito del PNRR; 902.806,23 euro per la Gestione del rischio.
Un dato particolarmente significativo riguarda i fondi Top Up, per i quali la Calabria si colloca tra le prime Regioni italiane per le erogazioni.
«Essere tra le prime Regioni ad erogare il Top Up – conclude Gallo – è motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta. Continueremo su questa strada, lavorando per accelerare ulteriormente i pagamenti e rafforzare il sostegno al settore primario».

