Occhiuto: «Mattarella guida saggia della Repubblica, le sue parole rafforzano unità e fiducia»

«Un sincero grazie al presidente Sergio Mattarella per il suo straordinario messaggio di fine anno e per il ruolo di guida saggia e illuminata che continua a svolgere per la nostra Repubblica. Le sue parole sulla pace, in un tempo ancora segnato da guerre e sofferenze, rappresentano un richiamo forte e necessario alla responsabilità della politica e delle nazioni. Con grande fermezza, il presidente ha ricordato che lo Stato democratico esiste per difendere l’individuo, la libertà e la dignità di ogni persona, e che la Costituzione resta il fondamento del nostro vivere civile. Toccante il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli eterni della lotta alla mafia e della fedeltà alle istituzioni. Sergio Mattarella ci ha infine ricordato che “l’Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi”: parole che rafforzano fiducia e unità nazionale. Grazie, presidente, per avere indicato ancora una volta la strada della coesione e della speranza». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.