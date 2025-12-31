Paura a Lamezia, in fiamme un’attività commerciale: evacuato l’edificio – FOTO E VIDEO

paura a lamezia

LAMEZIA TERME Momenti di forte apprensione questa mattina a Lamezia Terme, lungo viale San Bruno, nel tratto compreso tra Sambiase e Sant’Eufemia, dove un incendio è divampato al piano terra di uno stabile adibito ad attività commerciale, gestita da cittadini di origine cinese. Le fiamme, propagate rapidamente anche a causa del forte vento che insiste sulla zona, hanno interessato progressivamente altri piani dell’edificio, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e mettendo a rischio la stabilità dei locali sovrastanti. Le fiamme hanno interessato completamente il locale commerciale, propagandosi all’interno della tromba delle scale e coinvolgendo i piani superiori dell’edificio.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito, in una prima fase, il salvataggio mediante autoscala di un nucleo familiare di cittadini extracomunitari dimorante al secondo piano, nonché di una donna con disabilità allettata e del suo cagnolino presenti al primo piano.

Denso il fumo che si è sprigionato, visibile anche a distanza, e che ha reso necessario l’immediato sgombero dello stabile. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, il rogo sarebbe partito improvvisamente da un cumulo di rifiuti, estendendosi poi al deposito della merce presente all’interno dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia del Commissariato di Lamezia Terme, i vigili del fuoco – impegnati da ore nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza – e la Polizia locale, che ha provveduto a regolare la viabilità nella zona. Presente anche un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha prestato assistenza agli occupanti dello stabile evacuato, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La situazione resta monitorata, mentre proseguono le operazioni di bonifica e verifica strutturale dell’edificio. (g.curcio@corrierecal.it)

