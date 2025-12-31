Pulizie e sanificazione all’Asp di Cosenza, il Tar respinge il ricorso

La decisione

Con decreto n. 694 del 31 dicembre 2025, il presidente del Tar Calabria di Catanzaro, Gerardo Mastrandrea, al termine della discussione delle parti, ha rigettato l’istanza cautelare proposta da CNS – Consorzio Nazionale Servizi, ritenendo legittimo l’operato dell’Asp di Cosenza. Il Tribunale amministrativo ha così validato il provvedimento con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro del foro di Cosenza, ha disposto l’avvio anticipato del servizio in favore del nuovo affidatario, il RTI Team Service Società Consortile – Snam Lazio Sud, per il servizio di pulizia, sanificazione e attività complementari su tutto il territorio dell’Asp di Cosenza. La vicenda trae origine dalla procedura di gara bandita dall’Asp per l’affidamento del servizio, per un valore presunto di 37.388.592,96 euro oltre Iva. Al termine della procedura, l’Azienda appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di Team Service, in RTI costituendo con Snam Lazio Sud, autorizzando l’avvio anticipato del servizio a partire dal 1° gennaio 2026, alla luce delle criticità emerse nella precedente gestione, puntualmente richiamate nella delibera di aggiudicazione. Contro tali atti ha proposto ricorso al Tar Calabria la società CNS – Consorzio Nazionale Servizi, contestando sotto diversi profili la legittimità della procedura di gara. Costituitasi in giudizio, l’Asp di Cosenza ha sostenuto – sulla base di elementi oggettivi e documentati – l’assenza di un interesse cautelare meritevole di tutela in capo alla controparte, evidenziando invece la necessità di salvaguardare l’interesse pubblico mediante l’immediato avvio del nuovo servizio.