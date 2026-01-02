2026, l’anno della salute: 10 consigli dell’ISS per vivere meglio

salute fisica e psicologica

Il 2026 può essere davvero l’anno giusto per cambiare passo. Abbandonare abitudini poco sane e costruirne di nuove, più attente alla salute individuale e collettiva. Per aiutare i cittadini a fare scelte consapevoli, i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto un decalogo che va dal movimento alla prevenzione, dalla qualità dell’aria domestica alla corretta informazione.

«L’Iss nasce per tutelare la salute di tutti – sottolinea il presidente Rocco Bellantone –. Con questi dieci consigli vogliamo aiutare le persone a custodire il bene più prezioso: la salute fisica e psicologica».

1. Mangiare lentamente e con consapevolezza

Sedersi a tavola, evitare distrazioni, ascoltare i segnali di fame e sazietà: mangiare con calma migliora la digestione, riduce lo stress e aiuta a mantenere un peso adeguato. Il cibo è nutrimento, ma anche cultura e convivialità.

2. Controllare la scadenza dei medicinali

Un farmaco non è per sempre. Dopo la data di scadenza non sono garantite efficacia e sicurezza. I medicinali scaduti vanno smaltiti correttamente negli appositi contenitori in farmacia.

3. Interagire con gli animali

Cani e altri animali da compagnia riducono ansia e solitudine, migliorano l’umore e favoriscono uno stile di vita più attivo. Non a caso sono sempre più presenti in contesti educativi e terapeutici.

4. Donare il sangue

Un gesto semplice e sicuro che salva vite: ogni giorno oltre 1.700 persone hanno bisogno di trasfusioni. Donare sangue e plasma aiuta gli altri e permette anche di tenere sotto controllo la propria salute.

5. Usare meno smartphone e dispositivi elettronici

Un’ora in meno al giorno davanti allo schermo libera spazio mentale, migliora il sonno e riduce stress e distrazioni. Non è rinunciare alla tecnologia, ma usarla meglio.

6. Leggere di più

La lettura è una piccola cura quotidiana: riduce lo stress, rafforza memoria ed empatia, migliora la concentrazione e crea legami tra persone e generazioni.

7. Arieggiare le case

L’aria indoor può essere più inquinata di quella esterna. Aprire spesso le finestre, limitare candele e profumatori, non fumare in casa e controllare gli impianti di combustione protegge la salute di tutta la famiglia.

8. Aderire agli screening del Servizio sanitario nazionale

Quando arriva una lettera dell’Asl, va aperta. Screening e vaccinazioni permettono di individuare le malattie in fase precoce, proteggendo il singolo e la collettività.

9. Muoversi di più, a piedi o in bicicletta

Camminare e pedalare riducono il rischio cardiovascolare, migliorano l’umore e aiutano l’ambiente. I benefici superano i rischi con un rapporto di quasi nove a uno.

10. Diffidare delle fake news

L’infodemia è un pericolo reale. Affidarsi a fonti autorevoli come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Iss significa proteggere la salute pubblica e contrastare disinformazione e paure infondate.