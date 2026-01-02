Si legge in: 1 minuto
tragedia sfiorata
Accoltella al volto e al collo l’ex fidanzata davanti a un locale, 20enne arrestato nel Cosentino
E’ avvenuto nella notte a San Giovanni in Fiore. La ragazza è ricoverata all’ospedale di Cosenza, ma non sarebbe in pericolo di vita
Pubblicato il: 02/01/2026 – 12:29
COSENZA Una ragazza di appena 20 anni è stata accoltellata dal suo ex fidanzato nei pressi di un locale a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. E’ avvenuto nella notte. Secondo quanto è stato ricostruito la giovane è stata colpita al volto e al collo dal suo ex che le avrebbe sferrato almeno cinque coltellate. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. La ragazza è ricoverata all’ospedale di Cosenza, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ex fidanzato, anche lui ventenne, è stato arrestato.
