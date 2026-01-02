Catanzaro lido, vandalizzato il parco giochi per l’infanzia

la segnalazione

CATANZARO Alcuni giochi del parchetto per l’infanzia, attiguo ai giardini “Ciampi” che ospitano la storica Gutta nel quartiere marinaro, sono stati vandalizzati e resi di fatto inservibili. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, sarebbero stati dei ragazzini facendo esplodere dei petardi. Un gesto tanto gratuito quanto dannoso, come purtroppo capita di doverne registrare in città. Tanto più che il parchetto, inutilizzabile fino ad agosto 2022, era stato recuperato, come ben sanno le famiglie, grazie alle risorse reperite dall’Amministrazione e reso quindi fruibile e sicuro.

“Il settore competente, su input dell’assessore Squillace, è intervenuto subito – fa sapere il consigliere comunale Danilo Sergi –, per delimitare le zone a rischio per l’incolumità dei bimbi che sono soliti frequentare il parchetto. Non possiamo tuttavia che ribadire la necessità di una reazione civica rispetto a questi episodi di inciviltà. Danneggiare irrimediabilmente un bene pubblico è un fatto deplorevole sempre ma è ancor più intollerabile quando a godere di quei beni sono i più piccoli – aggiunge Sergi – perché al danno economico di non poco conto come in questo caso, a quello di immagine per la città e il quartiere al cospetto dei tanti che frequentano il lungomare, si aggiunge il danno sociale; perché per causa di qualche incivile vengono vanificati gli sforzi importanti che facciamo quotidianamente per garantire all’infanzia spazi accoglienti e di svago. Chiediamo quindi a tutti coloro che ne hanno l’occasione – conclude il consigliere – di contribuire a salvaguardare i beni comuni, di tenere alta l’attenzione, anche semplicemente segnalando il rischio che vengano danneggiati e di farlo nell’interesse collettivo dell’intera nostra comunità”.