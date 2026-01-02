Si legge in: 1 minuto
la tragedia
Crans-Montana, identificate 6 vittime: non sono italiane
Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post
Pubblicato il: 02/01/2026 – 21:25
ROMA Il bilancio che riguarda gli italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana resta di 6 dispersi e 13 feriti. Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post. “Non abbiamo notizie dei dispersi, al momento non ci sono certezze – ha aggiunto – per ora le autorità svizzere hanno identificato soltanto sei vittime e fra queste non ci sono cittadini italiani. Occorre avere prudenza”.
