Formazione e lavoro nel settore edile: in pre-informazione l’Avviso “Oikos Calabria”

l’opportunità

CATANZARO È stato pubblicato in pre-informazione l’Avviso “Oikos Calabria”, a valere sull’Azione 4.a.1 del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027, finalizzato a sostenere percorsi di formazione e inserimento lavorativo nel settore dell’edilizia. L’intervento mira al conseguimento di qualifiche professionali inserite nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze ed è rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti o domiciliati in Calabria. Con una dotazione finanziaria complessiva di 2,2 milioni di euro, l’Avviso rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare le competenze, favorire l’occupazione e rispondere ai fabbisogni professionali del comparto edile.

Risorse finanziarie e presentazione delle domande

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 2,2 milioni di euro. Il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario è di 300 mila euro, comprensivo dei costi diretti per le attività di formazione, delle indennità di frequenza riconosciute ai partecipanti e dei costi indiretti. Per le attività formative è previsto un costo unitario di riferimento per partecipante, mentre ai destinatari è riconosciuta un’indennità di frequenza pari a 5 euro lordi per ogni ora di effettiva partecipazione. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul portale Calabria Europa, secondo le modalità operative che saranno definite nel testo ufficiale dell’Avviso e nei successivi aggiornamenti, compresa l’eventuale attivazione di una piattaforma informatica dedicata. Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri di ricevibilità, ammissibilità dei soggetti proponenti e dei destinatari, nonché della coerenza dell’operazione formativa rispetto agli standard previsti. I progetti ammessi saranno finanziati fino a esaurimento delle risorse disponibili con apposito decreto regionale.

Maggiori info su: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/oikos-calabria/