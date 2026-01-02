Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:16
Sorical a lavoro

Guasto rete idrica, interruzioni e disagi nel Lametino e Gizzeria

Salvo imprevisti, la situazione dovrebbe tornare alla normalità nella tarda serata

Pubblicato il: 02/01/2026 – 9:53
LAMEZIA TERME Per consentire la riparazione di un’urgente perdita idrica rilevata in data odierna sullo schema acquedottistico di grande adduzione Palazzo, in località Contrada Maruca, nel territorio di Lamezia Terme, si renderà necessaria la sospensione temporanea del sollevamento Ciaramidio.
A partire dalle prossime ore risulteranno pertanto disalimentati i seguenti serbatoi: Bosco Amatello; Marinella; Sant’Eufemia Vetere (territorio di Lamezia Terme); Pelio e Pigna (territorio di Gizzeria).
Saranno inoltre interessate dall’interruzione le utenze insistenti sulla linea dell’acquedotto Palazzo sottese all’impianto. L’intervento verrà eseguito con la massima celerità e senza soluzione di continuità.
Salvo imprevisti, la situazione dovrebbe tornare alla normalità nella tarda serata. (redazione@corrierecal.it)

