Guasto rete idrica, interruzioni e disagi nel Lametino e Gizzeria

Sorical a lavoro

LAMEZIA TERME Per consentire la riparazione di un’urgente perdita idrica rilevata in data odierna sullo schema acquedottistico di grande adduzione Palazzo, in località Contrada Maruca, nel territorio di Lamezia Terme, si renderà necessaria la sospensione temporanea del sollevamento Ciaramidio.

A partire dalle prossime ore risulteranno pertanto disalimentati i seguenti serbatoi: Bosco Amatello; Marinella; Sant’Eufemia Vetere (territorio di Lamezia Terme); Pelio e Pigna (territorio di Gizzeria).

Saranno inoltre interessate dall’interruzione le utenze insistenti sulla linea dell’acquedotto Palazzo sottese all’impianto. L’intervento verrà eseguito con la massima celerità e senza soluzione di continuità.

Salvo imprevisti, la situazione dovrebbe tornare alla normalità nella tarda serata. (redazione@corrierecal.it)

