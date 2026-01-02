Un bambino e una donna feriti a Lamezia dai botti di Capodanno

Il bilancio

Due feriti a Lamezia a causa dei botti di Capodanno. Uno è un bambino di otto anni che ha riportato una ferita alla mano destra a causa dello scoppio di un petardo. Trasportato in ospedale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. L’altro episodio riguarda invece una donna di 41 anni con una ferita alla mano sinistra causata dallo scoppio di una pistola a salve. Per lei un ricovero e una prognosi di 30 giorni.

