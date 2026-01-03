Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la conferenza stampa

Blitz Usa in Venezuela, Trump: «Un attacco spettacolare»

Il presidente americano: «Forza mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale»

Pubblicato il: 03/01/2026 – 18:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Blitz Usa in Venezuela, Trump: «Un attacco spettacolare»

WASHINGTON Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati «incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti». Lo ha confermato Donald Trump durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago. L’attacco Usa in Venezuela è stato un «assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale», condotto «nei cieli, via terra e via mare», ha spiegato il presidente americano tenendo una conferenza stampa e paragonando il blitz alle operazioni contro Soleimani, al Bagdhadi e gli impianti nucleari iraniani. «Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo», in attesa di una transizione «sicura», ha detto Trump, spiegando che gli Stati Uniti sono «pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario».
«Stia attento a non farsi beccare». Questo l’avvertimento di Donald Trump al presidente colombiano Gustavo Petro. «Produce cocaina, la manda negli Stati Uniti, quindi stia attento a non farsi beccare».

Leggi anche: Maduro, Trump pubblica la prima foto ufficiale

Argomenti
Blitz Usa
Donald Trump
nicolas maduro
Top
VENEZUELA
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x