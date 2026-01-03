Blitz Usa in Venezuela, Trump: «Un attacco spettacolare»

la conferenza stampa

WASHINGTON Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati «incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti». Lo ha confermato Donald Trump durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago. L’attacco Usa in Venezuela è stato un «assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale», condotto «nei cieli, via terra e via mare», ha spiegato il presidente americano tenendo una conferenza stampa e paragonando il blitz alle operazioni contro Soleimani, al Bagdhadi e gli impianti nucleari iraniani. «Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo», in attesa di una transizione «sicura», ha detto Trump, spiegando che gli Stati Uniti sono «pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario».

«Stia attento a non farsi beccare». Questo l’avvertimento di Donald Trump al presidente colombiano Gustavo Petro. «Produce cocaina, la manda negli Stati Uniti, quindi stia attento a non farsi beccare».

