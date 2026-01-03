Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Lo scatto

Maduro, Trump pubblica la prima foto ufficiale

Lo scatto è già virale

Pubblicato il: 03/01/2026 – 17:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maduro, Trump pubblica la prima foto ufficiale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth una foto del presidente venezuelano Nicolas Maduro a bordo della USS Iwo Jima. Prima di arrivare a New York, Nicolas Maduro farà una tappa a Guantanamo, dove sarà trasferito sotto la custodia dell’Fbi. Lo riporta Abc.
Precedentemente Maduro era apparso seduto e ammanettato, in completo bianco (forse un pigiama), circondato da militari americani all’interno di un aereo nella prima foto scattata dopo la cattura, diffusa on line dalla testata “La W” e che è diventata subito virale in rete. 

maduro
Argomenti
maduro
Maduro in aereo
prima foto di Maduro
Top
USA
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x