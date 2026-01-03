Maduro, Trump pubblica la prima foto ufficiale

Lo scatto

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth una foto del presidente venezuelano Nicolas Maduro a bordo della USS Iwo Jima. Prima di arrivare a New York, Nicolas Maduro farà una tappa a Guantanamo, dove sarà trasferito sotto la custodia dell’Fbi. Lo riporta Abc.

Precedentemente Maduro era apparso seduto e ammanettato, in completo bianco (forse un pigiama), circondato da militari americani all’interno di un aereo nella prima foto scattata dopo la cattura, diffusa on line dalla testata “La W” e che è diventata subito virale in rete.