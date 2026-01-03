Controlli straordinari nel Crotonese: polizia identifica 435 persone e sequestra droga

l’operazione

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò e Cirò Marina, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 435 persone identificate, di cui 130 positivi e 8 extracomunitari, 226 veicoli controllati, 22 posti di controllo, 4 denunciati all’Autorità Giudiziaria, 4 infrazioni al Codice della Strada.

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 21 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reaticommessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò e Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 7 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. Contestualmente sono stati effettuati minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 14 persone, di cui 6 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato 10 veicoli e hanno elevato 3 sanzioni al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 80 persone, di cui 20 positivi, e ha controllato 50 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò e Cirò Marina nel corso dei quali hanno identificato 120 persone, di cui 32 con precedenti, hanno controllato 59 veicoli e hanno elevato 1 sanzione al Codice della Strada con contestuale sospensione della circolazione del veicolo poiché risultato privo di revisione. Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 3 persone per accensioni ed esplosioni pericolose e 1 persona per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando complessivamente 20,66 grammi di hashish e 2,36 grammi cocaina. Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato 193 persone, di cui 47 con precedenti, ha controllato 107 veicoli e ha effettuato controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

