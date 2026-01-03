Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

dietro l’attacco

Narcotraffico, Gratteri: «Il Venezuela non è l’epicentro»

«La cocaina si produce in Colombia, Bolivia e Perù»

Pubblicato il: 03/01/2026 – 15:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Narcotraffico, Gratteri: «Il Venezuela non è l’epicentro»

CARACAS Cosa si nasconde dietro l’attacco americano al Venezuela? Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe affondato il colpo anche per contrastare il narcotraffico. Wikimafia ha recentemente raccolto le considerazioni del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sulle presunte rotte dei narcos in terra venezuelana. «Se vogliamo essere sinceri, il Venezuela – parlando di narcotraffico – è l’ultimo dei paesi sudamericani del quale dobbiamo interessarci», esordisce l’ex procuratore della Dda di Catanzaro. «La cocaina si produce in Colombia, Bolivia e Perù e non in Venezuela (ne abbiamo parlato anche qui). Non mi sembra un paese democratico quello che bombarda o che uccide e fucila i presunti trafficanti. È come se noi in Italia dicessimo “io so che Tizio è mafioso e quindi lo uccido in via preventiva”. Non stiamo parlando nemmeno della pena di morte dopo un processo, dopo una sentenza». Per Gratteri, i bombardamenti sono insensati. Seguendo la logica di chi sgancia le bombe pensando di arrestare o contrastare il traffico di cocaina, «per coerenza, bisognerebbe bombardare le “cucine” (le raffinerie di droga) presenti nella foresta amazzonica».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
attacco USA Venezuela
cocaina venezuela
narcotraffico venezuela
Nicola Gratteri
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x