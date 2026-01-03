Trump: «Maduro e la moglie su una nave diretta a New York»

L’intervista

Parlando con Fox News, Trump ha rivelato alcuni dettagli sull’operazione che ha portato alla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores. Il presidente – che ha raccontato di aver seguito l’operazione in tempo reale da Mar-a-Lago – ha detto che «ci sono stati alcuni feriti ma non vittime» fra i militari americani impegnati nell’operazione militare. Inoltre, ha spiegato che l’intenzione iniziale era quella di agire quattro giorni fa, ma il cattivo tempo non lo ha permesso. Secondo Trump, la residenza in cui si trovava Maduro era una «fortezza». Il leader venezuelano e sua moglie Cilia Flores – riferisce invece Cnn – sono stati prelevati dalla loro camera da letto nel cuore della notte. Trump ha anche detto che Maduro e la moglie sono stati portati su una nave militare americana – la Uss Iwo Jima – e saranno portati a New York, dove dovranno rispondere di accuse legate al narcotraffico.

Nicolas Maduro ha cercato di negoziare alla fine ma «ho detto no», ha affermato ancora il presidente degli Stati Uniti. Durante l'intervista, il presidente ha anche detto che gli Usa saranno «fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela». Quanto alla futura leadership del Venezuela, ha dichiarato: «Vedremo se Machado potrà guidare (il Paese, ndr); loro hanno una vice presidente».