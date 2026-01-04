Skip to main content

L’azienda Odoardi si libera dai sigilli, il marchio vinicolo ottiene il dissequestro

Per anni, la proprietà è stata al centro di contenziosi ereditari che ne avevano congelato l’operatività

Pubblicato il: 04/01/2026 – 10:30
LAMEZIA TERME L’Azienda Agricola Odoardi di Nocera Terinese torna nella piena disponibilità del suo legittimo proprietario Gregorio Lillo Odoardi. «Sono contento che la giustizia abbia fatto il suo corso e restituito al territorio 550 anni di storia dell’agricoltura con i prodotti di alta qualità che da sempre hanno contraddistinto il marchio Odoardi che è di mia esclusiva proprietà». Il provvedimento di dissequestro scrive la parola “fine” su un percorso giudiziario estremamente articolato e sofferto, che per anni ha visto la proprietà al centro di contenziosi ereditari che ne avevano congelato l’operatività. Una paralisi che non ha però scalfito il mito di un’azienda capace di trasformare le vigne della Calabria in un punto di riferimento internazionale.

Il piano di rilancio: tra tradizione e futuro

Con il dissequestro, si apre ufficialmente quella che la proprietà definisce una “nuova vita”. L’obiettivo è chiaro: riprendersi il posto d’onore che spetta alla cantina nei mercati internazionali e nella ristorazione d’élite. Il piano di rilancio è già operativo e vede come protagonisti i pilastri della produzione Odoardi. Si riparte dal GB, un rosso di straordinaria potenza e struttura, dal raffinato ed equilibrato Terra Damia, fino ad arrivare alla nuova produzione del già citato 1480. Tre anime diverse che rappresentano il cuore pulsante di una terra vocata, ora pronte a tornare sugli scaffali con un’immagine rinnovata ma fedele alla qualità artigianale di sempre.

