Ultimo aggiornamento alle 6:49
Nicolas Maduro in carcere a Brooklyn

Il presidente deposto del Venezuela è negli Stati Uniti

Pubblicato il: 04/01/2026 – 6:49
NEW YORK Il presidente deposto del Venezuela, Nicolas Maduro, è negli Stati Uniti. Dopo l’operazione lampo delle forze Usa della scorsa notte, Maduro e la moglie Cilia Flores, entrambi incriminati dalla giustizia americana per narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra sono arrivati in serata a New York. L’ex presidente venezuelano e la moglie sono atterrati alla base della Guardia Nazionale Aerea Stewart a Newburgh. Maduro è stato scortato fuori dall’aereo circondato da agenti dell’FBI, la coppia è stata poi trasportata in elicottero all’eliporto Westside di Manhattan. Il deposto presidente venezuelano, sottoposto a rigide misure di sicurezza, è stato portato prima negli uffici della DEA, poi al Metropolitan Detention Center. Una folla di persone si è radunata all’esterno della struttura, applaudendo e sventolando bandiere venezuelane. La prossima settimana Maduro dovrà rispondere delle accuse presso un tribunale federale di Manhattan. Mentre iniziano a delinearsi i dettagli del raid Usa, il New York Times scrive che almeno 40 persone, tra civili e soldati, sono rimaste uccise nell’attacco in Venezuela. Più di 150 aerei statunitensi sono stati inviati per mettere fuori uso le difese aeree venezuelane, in modo che gli elicotteri militari potessero trasportare le forze delle Operazioni Speciali che hanno assaltato il complesso di Maduro alle 2 del mattino ora locale, hanno affermato funzionari statunitensi. L’intera operazione è durata due ore e 20 minuti.

