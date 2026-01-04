Per Cosenza-Monopoli curve ancora chiuse e tribune a partire da 16 euro

calcio serie c

COSENZA Curve ancora chiuse e tribune a partire 16 euro. E’ la novità sui prezzi – ancora non ufficializzata dalla società ma visibile sul portale Vivaticket – in vista della partita Cosenza-Monopoli in programma domani sera allo stadio San Vito Marulla: le curve resteranno chiuse – in linea con il comunicato di due settimane fa del dg Gualtieri – ma allo stesso tempo resteranno delusi i tifosi che speravano in una riduzione a 10 euro come in occasione della partita interna con la Cavese, l’ultima del 2025.

La Tribuna A (come la curva ospiti) costerà infatti 16,72 €, la “Raffaele Bruno” 26,13 € e la Blu Centrale 52,25€.

La decisione, il precedente e il segnale

«In un rapporto di massima trasparenza e lealtà – scriveva Gualtieri il 16 dicembre alla vigilia della partita contro i campani, poi battuti 2-1 – siamo costretti a chiudere alcuni settori, tra cui le due curve, al fine di razionalizzare gli spazi dello stadio “San Vito – Marulla”, anche e soprattutto a causa della non presenza dei tifosi e per evitare costi (steward, ecc.) a questo punto ingiustificati. Nel contempo, sarà praticato il prezzo popolare di 10 euro per la tribuna A, in modo da garantire, a tutti, l’accesso allo stadio e la possibilità di sostenere la propria squadra. La nostra speranza è che tale decisione possa essere rivista in caso di ritorno, nelle curve, dei tifosi».

Quel prezzo era evidentemente un regalo di Natale non più replicabile. E volendo restare alle parole del dg non porterà certo al ritorno dei supporter sugli spalti la politica dei prezzi con cui la presidenza del club rossoblù inaugura un 2026 non proprio all’insegna del dialogo: l’impressione è che si voglia “svuotare” ulteriormente il Marulla facendo disamorare i (pochi) tifosi rimasti ancora affezionati ai gradoni di via degli Stadi.

La prevendita per resterà attiva fino alle ore 21.45 di domani, sia sui canali Vivaticket che presso il botteghino di viale Magna Grecia. (euf)

