Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

la manifestazione

Sanità a San Giovanni in Fiore: oggi la camminata cittadina

Oggi, 4 Gennaio 2026 alle 17.00

Pubblicato il: 04/01/2026 – 13:34
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sanità a San Giovanni in Fiore: oggi la camminata cittadina

SAN GIOVANNI IN FIORE «Il Comune di San Giovanni in Fiore è finito alla ribalta delle cronache nazionali per un fatto inaudito: la nomina a “super assessore” del marito dell’ex Sindaca Rosaria Succurro. Un’operazione che proietta un’immagine desolante della nostra cittadina, ridotta a teatro di interessi privati.
Nel tentativo di distogliere l’attenzione da questa “porcata”, la sig.ra Succurro — Sindaco fino al 6 dicembre scorso e oggi Consigliera Regionale — annuncia una proposta di legge sugli ospedali di montagna. Un annuncio tardivo e fumoso che smentisce anni di condotta amministrativa basata sul negazionismo». E’ quanto annuncia il Il Comitato 18 Gennaio.

La strategia del silenzio e dell’ostruzionismo

«Per anni, mentre i cittadini subivano lo smantellamento sistematico dei servizi sanitari, la Succurro ha ignorato ogni allarme. Chiunque osasse denunciare la realtà – sindacati, associazioni come “Si(la) Salute Bene Comune”, “Donne e Diritti”, i Consiglieri di opposizione o il “Comitato 18 Gennaio”- veniva etichettato come “sciacallo” o agitatore politico.
Mentre i reparti venivano svuotati e il personale ridotto all’osso, la narrazione ufficiale era una sola: l’ospedale era un’eccellenza. La Sindaca ha scelto di fare da scudo al Commissario Regionale Roberto Occhiuto piuttosto che tutelare i propri concittadini», si legge nella nota.

La “folgorazione” elettorale

«Oggi, folgorata sulla via di Palazzo Campanella, la Succurro scopre improvvisamente che la sanità montana è in ginocchio. Questa “presa di coscienza” a scoppio ritardato è la confessione implicita che i comitati, i sindacati, le associazioni, i cittadini avevano ragione.
L’annuncio di una proposta di legge appare come una mossa elettorale per coprire il fallimento e l’assenza di attenzione sui servizi sanitari in questi anni.
Un anno fa, il 4 Gennaio, Serafino Congi moriva d’ infarto a 47 anni in ambulanza lungo il viaggio per Cosenza, dopo tre ore di attesa in pronto soccorso a causa della carenza di medici e di ambulanze. Un fatto che grida giustizia e che, a distanza di dodici mesi, non ha ancora prodotto alcun potenziamento reale del servizio di emergenza-urgenza», continua la nota.

Una svolta necessaria

«La sanità calabrese non si salva con la propaganda, ma con la fine del commissariamento e la rinegoziazione del “Piano di rientro”. Investimenti reali negli ospedali di montagna, i primi a essere stati sacrificati dal 2010. Un servizio di emergenza/urgenza efficiente e sicuro. Non è credibile chi ha taciuto quando doveva alzare la voce. La salute non è una bandierina elettorale, ma un diritto costituzionale che non ammette silenzi complici. Oggi, 4 Gennaio 2026 alle 17.00, partecipiamo alla camminata cittadina proposta dall’Associazione Antigone Siamo tutti Serafino. Rinnovare l’impegno e la mobilitazione popolare è l’unico modo concreto per onorare la memoria di Serafino e difendere il futuro di San Giovanni in Fiore nel primo anniversario della sua morte», si legge nella chiosa.

Argomenti
Comitato 18 gennaio
Politica
SAN GIOVANNI IN FIORE
sanità san giovanni in fiore
serafino congi
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x