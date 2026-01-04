«Violenze sessuali in Israele sui membri della Flotilla», anche sul calabrese Fullone

la denuncia

ROMA «Stupro e aggressione sessuale dei partecipanti alla flottiglia da parte della polizia e dei funzionari carcerari israeliani a seguito dell’ultimo attacco illegale di Israele contro navi civili e della detenzione forzata di civili provenienti dalle acque internazionali. Molti giornalisti e attivisti della flottiglia si sono fatti avanti con resoconti di violenza sessuale, compreso lo stupro, commessi mentre erano in custodia israeliana. Si tratta di crimini gravi ai sensi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e chiedono indagini e responsabilità immediate, indipendenti e credibili». E’ quanto denuncia l’attivista svedese Greta Thunberg. «Queste aggressioni non sono aberrazioni ma fanno parte di un modello documentato e sistemico di violenza sessuale, tortura e umiliazione compiuto da decenni dalle forze israeliane contro i palestinesi, sostenute da una cultura dell’impunità. Nonostante le prove estese e le testimonianze dei sopravvissuti, la responsabilità è stata costantemente negata e il silenzio è stato mantenuto da chi ha il potere di intervenire. Aiutaci a chiedere alle Nazioni Unite, alla Corte penale internazionale e ai media globali di rompere quel silenzio, di perseguire indagini credibili e di ritenere Israele pienamente responsabile. Deve finire l’impunità per la violenza sessuale contro i volontari della flottiglia e contro uomini, donne e bambini palestinesi».

A bordo della Flotilla c’era anche Vincenzo Fullone, attivista calabrese che ha vissuto a Gaza ed è stato arrestato a bordo della barca “Consciencc”: «In tre occasioni diverse, mi è stato ordinato di entrare in una stanza piccola dove sono stato spogliato completamente e sottomesso a invasivi e dolorosi ispezioni anali» ha dichiarato Fullone, nel comunicato ufficiale diffuso dal team della Flotilla e postato da Thunberg. «Ogni volta sono rimasto in silenzio per non provocare ulteriori violenze e per negare alle guardie la soddisfazione di vedermi soffrire» ha aggiunto, sottolineando inoltre il fatto che è stato filmato e soggetto di abusi verbali «Tr… a di Hamas, non ti piace?».