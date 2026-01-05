“Un abbraccio a Denis”: tanti ex Cosenza calcio a Boccaleone per ricordare Bergamini

l’evento

Non sarà una semplice commemorazione, ma un gesto collettivo, vivo, condiviso. Lunedì 19 gennaio Boccaleone diventerà il punto di incontro di storie, affetti e memorie che hanno attraversato decenni di calcio e di vita. “Un abbraccio a Denis” è l’iniziativa commemorativa per Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. Una camminata dentro e fuori dal campo, un modo per dire che certi legami non si spezzano, nemmeno con il tempo.

A organizzare la giornata sono l’Arzenta, le Cosenza Legends ’87/’89 e il gruppo Walking Football Amici di Denis, con il patrocinio del Comune di Argenta. Compagni di squadra, dirigenti e amici di un percorso calcistico lungo e intenso arriveranno a Boccaleone per ritrovarsi idealmente nello stesso spogliatoio, quello che Denis ha condiviso fin da ragazzo, dai primi passi sul campo fino all’esperienza in serie B con il Cosenza calcio.

Il ritrovo è fissato per le ore 12 al Campo Sportivo di Boccaleone, in via Madonnina. Da lì partirà una camminata a bordo campo, accompagnata dalla chitarra di Antonio e dal sax di Dario, prima di proseguire verso il Bar di Boccaleone, luogo abituale e simbolico nella vita di Denis. Qui prenderà la parola l’avvocato Fabio Anselmo. Seguirà l’intervento del sindaco Andrea Baldini e di chiunque vorrà lasciare un pensiero e un ricordo. A chiudere questo momento sarà Donata Bergamini, sorella di Denis. Sempre accompagnato dalla musica, il corteo proseguirà poi verso il cimitero per un saluto finale.



A testimoniare l’affetto e la stima costruiti negli anni arriveranno numerose presenze dal mondo del calcio. Hanno già confermato la loro partecipazione Alberto Urban, Bruno Caneo, Gigi De Rosa, Maurizio Neri, Sergio Galeazzi, Daniele Simeoni, Marcello Nicolucci, Andrea Poggi, Claudio Lombardo, Maurizio Giovanelli, Gabriele Messina, Rudy Brunelli, Antonio Sassarini, Bruno Russo, Roberto Giansanti, Angelo Montrone, Massimo Rovellini, Michele Padovano, Stefano Ruvolo e Gigi Simoni.

Saranno presenti anche Tony Ferroni, allenatore dei portieri dello staff del Cosenza Calcio, Bruno Carpeggiani, procuratore, Roberto Cavecchia, presidente del Boccaleone, Lino Dalla Valle, presidente dei Russi, e Luciano Orselli dello staff dell’Unione Sportiva Russi. Presenze che raccontano un percorso fatto di rispetto, amicizia e memoria condivisa, al di là delle categorie e dei ruoli.

La giornata proseguirà alle 13.30 con un pranzo conviviale.

