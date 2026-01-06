Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:53
il rito a san pietro

Il Papa chiude la porta santa, termina il Giubileo

Il Pontefice: ma non si chiude la porta della clemenza di Dio

Pubblicato il: 06/01/2026 – 12:53
CITTA’ DEL VATICANO Papa Leone XIV ha chiuso la porta santa della basilica di San Pietro. Termina così il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. La porta della basilica era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024.  Il Papa ha chiuso la porta santa alle 9.41. Prima ha recitato la preghiera di ringraziamento per l’Anno Santo: “Si chiude questa porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza”, è stata la formula prevista dal rito. Poi Leone si è avvicinato alla porta santa, si è inginocchiato e, dopo un momento di preghiera silenziosa, ha chiuso i due grandi battenti di bronzo (Ansa)

