Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:36
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ore di apprensione

Precipita da un’altezza dei sei metri nel Cosentino, grave un 42enne ricoverato all’Annunziata

L’uomo, originario di Terranova da Sibari, è degente presso una struttura psichiatrica

Pubblicato il: 06/01/2026 – 13:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Precipita da un’altezza dei sei metri nel Cosentino, grave un 42enne ricoverato all’Annunziata

COSENZA E’ ricoverato in gravi condizioni all’Annunziata di Cosenza a seguito di una rovinosa caduta un uomo di 42 anni, originario di Terranova da Sibari, degente presso una struttura psichiatrica della cittadina. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cosenza in elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione il 42enne sarebbe precipitato al suolo da circa sei metri d’altezza. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto è vero che gli operatori del 118, immediatamente intervenuti, hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della caduta da parte dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano giunti sul posto dopo essere stati avvisati dal personale sanitario della rovinosa caduta. 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Annunziata
caduta
carabinieri
grave
grave dopo caduta
ospedale cosenza
ricoverato
Rilevanti
terranova da siberi
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x