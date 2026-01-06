Precipita da un’altezza dei sei metri nel Cosentino, grave un 42enne ricoverato all’Annunziata

ore di apprensione

COSENZA E’ ricoverato in gravi condizioni all’Annunziata di Cosenza a seguito di una rovinosa caduta un uomo di 42 anni, originario di Terranova da Sibari, degente presso una struttura psichiatrica della cittadina. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cosenza in elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione il 42enne sarebbe precipitato al suolo da circa sei metri d’altezza. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto è vero che gli operatori del 118, immediatamente intervenuti, hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della caduta da parte dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano giunti sul posto dopo essere stati avvisati dal personale sanitario della rovinosa caduta.

