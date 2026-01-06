Vibo Valentia, pioggia di solidarietà bipartisan per Iannello

reazioni

VIBO VALENTIA Pioggia di solidarietà bipartisan per il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, dopo che si è diffusa la notizia della pesante intimidazione ai suoi danni prima di Natale. “Esprimo la mia piena solidarietà ad Antonio Iannello per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima. Un gesto vile e inaccettabile che colpisce un uomo delle istituzioni stimato e da sempre impegnato con serietà e correttezza. Attaccare chi rappresenta le istituzioni significa colpire l’intera comunità democratica. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia piena luce sull’accaduto e si restituisca serenità a Iannello e alla sua famiglia”: così in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. Raffaele Mammoliti (dirigente nazionale del Pd): “Il vile e allarmante atto intimidatorio che ha colpito il Presidente del Consiglio di Vibo Valentia Antonio Iannello ci lascia attoniti e sgomenti. Un attacco violento di una gravità inaudita ad una personalità politico/istituzionale che ha fatto della trasparenza e della correttezza amministrativa una paradigmatica cifra di impegno costante e coerente. Una persona sempre disponibile, attenta e scrupolosa che opera quotidianamente in direzione del bene comune senza mai cedere a compromessi. L’attacco al Presidente rappresenta un attacco alle Istituzioni. C’è bisogno di una reazione collettiva per frenare un’ondata di recrudescenza criminale che prova a rialzare la testa nonostante l’encomiabile lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che siamo convinti sapranno garantire, come tra l’altro stanno già facendo, il presidio del territorio e la sicurezza nei confronti del Presidente e dell’intera comunità. Esprimo ad Antonio e alla sua famiglia sincera e affettuosa solidarietà e ci attiveremo ai vari livelli per intraprendere ogni azione e iniziativa utile a difesa della legalità: unica via per garantire nel nostro territorio e in Calabria tenuta democratica, crescita civile e sviluppo produttivo”. Alessandra Grimaldi (capogruppo Democratici e Riformisti al Comune di Vibo): “Intendiamo manifestare la massima solidarietà al Presidente del consiglio comunale, l’amico Antonio Iannello, di cui da poco abbiamo appreso essere stato vittima di una gravissima intimidazione. Siamo vicini ad Antonio e alla sua famiglia. Lo incitiamo ad andare avanti senza farsi intimorire nella convinzione che i principi democratici che devono contraddistinguere le amministrazioni non possono arretrare davanti a simili manifestazioni di incivile ed inaudita violenza. L’attacco ad una massima carica istituzionale è un attacco ad un’intera società civile e confidiamo che non rimarrà impunito, stante l’attività concreta che ha contraddistinto negli ultimi periodi l’azione delle forze dell’ordine in questo martoriato territorio”. Francesco Colelli: “Antonio Iannello è un mio amico, una persona perbene. Il vile atto di cui è stato vittima è disgustoso e deplorevole. Tutta la comunità ha il dovere di stringersi attorno a Totò ed alla sua famiglia, perché questo territorio non può essere sotto scacco di chi adotta questi metodi. Forza Totò! Non saranno 5 colpi di pistola a fermare il nostro impegno”. Ferdinando Schipano (Cgil): “Ho appena appreso del vile gesto intimidatorio perpetrato ai danni del Presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, alla cui abitazione sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Un atto gravissimo che colpisce non solo la persona, ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche. All’amico e compagno Totò va la mia piena e sincera vicinanza, gli sono accanto, come uomo e come rappresentante delle istituzioni. In momenti come questi è dovere di tutti fare quadrato, creare un vero e proprio cordone di protezione morale e civile attorno a chi è stato colpito, affinché nessuna intimidazione possa scalfire la legalità e il libero esercizio della democrazia”. I coordinamenti provinciale e cittadino di Forza Italia Vibo Valentia. “Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dal presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, e gli rivolgiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza. Un gesto vile che colpisce un uomo delle istituzioni e che offende l’intera comunità vibonese. In un momento in cui è fondamentale rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nei valori democratici, episodi come questo non possono essere tollerati né sottovalutati. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto e ribadiamo il nostro impegno, come rappresentanti politici del territorio, a difendere con determinazione la legalità e il rispetto reciproco”. Noi Moderati, per voce del segretario provinciale Nicola Brosio e del consigliere regionale Vito Pitaro, esprime “profonda vicinanza e sincera solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, vittima di un grave e inquietante atto intimidatorio. L’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’auto e l’abitazione di un rappresentante delle istituzioni costituisce un fatto di eccezionale gravità, che non può essere derubricato a gesto isolato, ma va letto come un attacco diretto alla libertà democratica, alle istituzioni e all’intera comunità vibonese. Atti di questa natura mirano a generare paura e a condizionare l’azione pubblica di chi svolge un ruolo istituzionale. Per questo riteniamo indispensabile una risposta ferma, unitaria e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, al di là delle legittime differenze di schieramento. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili. Allo stesso tempo, ribadiamo la necessità di rafforzare la tutela di chi rappresenta lo Stato e gli enti locali, soprattutto in territori complessi come il nostro. Ad Antonio Iannello e alla sua famiglia va il nostro sostegno umano e politico, con l’auspicio che episodi così gravi non riescano mai a scalfire il senso delle istituzioni, il coraggio personale e l’impegno civile di chi opera per il bene pubblico. Noi Moderati continuerà a stare dalla parte della legalità, delle istituzioni e di una politica libera da ogni forma di intimidazione”.

