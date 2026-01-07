Skip to main content

07/01/2026
Incidente a San Lucido, donna sbalzata fuori dall’auto

La donna di origine brasiliana è stata trasferita all’ospedale di Cosenza

Pubblicato il: 07/01/2026 – 9:44
SAN LUCIDO Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a San Lucido, nel Cosentino. Una donna, a bordo di una vettura è stata sbalzata dopo che l’auto si era ribaltata. Ancora sconosciute le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono giunti i carabinieri per le verifiche del caso ed anche i soccorritori del 118 per il trasporto urgente all’ospedale di Paola. La donna di origine brasiliana è stata trasferita all’ospedale di Cosenza.

