Ripartenza e rinforzi: Cosenza e Crotone tra campo e trattative

Archiviate le sconfitte dell’ultimo turno, Cosenza e Crotone guardano già avanti, chiamate a reagire per non perdere contatto con i rispettivi obiettivi stagionali. I risultati negativi contro Monopoli e Benevento hanno lasciato il segno, ma il calendario offre subito occasioni di riscatto.

Il Cosenza sarà impegnato lunedì sera sul campo della Salernitana, in una sfida delicata che impone una risposta immediata. I rossoblù non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciati alle posizioni di vertice e mantenere ambizioni di alta classifica. La trasferta dell’Arechi rappresenta quindi uno snodo importante, non solo in termini di punti ma anche di morale.

Impegno casalingo, invece, per il Crotone, che sabato 10 gennaio ospiterà l’Altamura allo Scida. Per i pitagorici sarà l’occasione di tornare a fare punti davanti al proprio pubblico dopo il ko dell’ultimo turno e di rilanciare una corsa che resta apertissima.

Movimenti e attenzioni sul mercato

Parallelamente agli impegni di campionato, le due società sono attive sul fronte mercato. In casa Crotone, dopo la cessione di Berra alla Salernitana, l’attenzione si concentra sulle numerose richieste arrivate per alcuni elementi della rosa. Il club valuta con cautela ogni situazione, consapevole dell’importanza di non indebolire l’organico nel momento clou della stagione.

Tra i giocatori sotto osservazione c’è anche Guido Gomez, capitano e punto di riferimento dello spogliatoio rossoblù. L’attaccante è finito nel mirino del Brescia, che sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi offensivi. Sul taccuino del club lombardo figurano anche Edgaras Dubickas della Ternana e Facundo Lescano, profilo seguito con particolare attenzione. Per quanto riguarda Gomez, però, la sensazione è che il Crotone sia disposto a sedersi al tavolo solo di fronte a una proposta ritenuta davvero irrinunciabile. Sul versante Cosenza, potrebbe essere ufficializzato a breve Racine Ba. Il centrocampista, in arrivo dal Siracusa, dovrebbe legarsi al club rossoblù con un contratto fino a giugno 2028. Cosenza e Crotone sono anche interessate a Claudio Manzi, difensore classe 2000 in uscita dall’Avellino. (redazione@corrierecal.it)

