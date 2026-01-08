Da 3Vette a 3Monti una visione unitaria: dalla Sila all’Aspromonte, fino al Pollino

outdoor

COSENZA La X Edizione di Sila3Vette segna un punto di svolta nel percorso dell’evento, che nel 2026 si configura come cuore di una rete di manifestazioni outdoor pensate per valorizzare i grandi sistemi montani e Parchi della Calabria: Sila, Aspromonte e Pollino. Un progetto unitario che utilizza Trail e trekking come linguaggi comuni per raccontare territori diversi ma complementari, accomunati da forte identità paesaggistica, tradizioni radicate e comunità vive. Dalla Sila, teatro dell’evento principale, il racconto si estende all’Aspromonte, con l’evento del 21 marzo a Bova con Amendulia Potamò Trail, dedicato alla valorizzazione delle aree della fiumara e dell’eredità dell’antica Grecia di Calabria, per arrivare al Pollino, dove è in fase di programmazione a Civita Arbëreshë Sky Race, con l’obiettivo di promuovere il territorio del Parco Nazionale del Pollino e le tradizioni popolari Arbëreshë. n calendario che non frammenta, ma connette. Non eventi isolati, ma tappe di un’unica narrazione che attraversa la regione da nord a sud, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e intercettando un pubblico nazionale e internazionale interessato a esperienze autentiche, lontane da una fruizione puramente commerciale.

La nuova edizione

Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà venerdì 28 febbraio, giornata che affiancherà al programma sportivo un ricco calendario di intrattenimento musicale e proposte gastronomiche, aperto al pubblico e pensato per coinvolgere non solo atleti e accompagnatori, ma anche famiglie, residenti e visitatori. Un momento di festa e condivisione che rafforza il legame tra l’evento e il territorio, trasformando Sila3Vette in un appuntamento inclusivo e partecipato.

Spazio anche a chi desidera avvicinarsi al mondo Sila3Vette per la prima volta. Sabato mattina andrà in scena la 9 km “Conquista la Vetta”, un percorso accessibile, aperto a tutti, dedicato a coloro che, anche in piccolo, vogliono vivere una grande esperienza. Un format pensato per rendere l’evento sempre più aperto, trasversale e capace di parlare a pubblici diversi, senza rinunciare all’intensità emotiva che caratterizza la manifestazione. In questo quadro, Sila3Vette diventa hub progettuale e simbolico di una Calabria che sceglie di raccontarsi attraverso lo sport lento, la natura, l’incontro e la condivisione. Sila3Vette punta a diventare un modello replicabile di promozione territoriale sostenibile, capace di generare valore economico, culturale e sociale per le aree interne. A sottolineare la visione che lega Sila3Vette e gli eventi satellite è Giuseppe Guzzo, Project manager della manifestazione, che evidenzia il valore strategico del Trail e del Trekking come strumenti di promozione territoriale: «Utilizzare il Trail a 360 ° e la passeggiata in occasione di grandi eventi significa offrire alle aree interne un’opportunità concreta di racconto e di apertura verso l’esterno. Sono strumenti capaci di attrarre un’utenza principalmente da fuori Regione, interessata a scoprire nuovi territori con una visione meno commerciale, meno agonistica e più autentica, aggregativa e naturale. È su questo modello che vogliamo continuare a costruire il futuro di Sila3Vette e dei territori che attraversa». Una visione che rafforza il ruolo dell’evento come leva di sviluppo sostenibile, capace di generare connessioni tra sport, comunità locali e paesaggi, valorizzando l’identità dei luoghi senza snaturarne l’essenza.

Info www.sila3vette.com – facebook.com/sila3vette

