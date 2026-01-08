Incontro tra Micheli e Giannicola: «Rafforziamo il dialogo per il futuro della scuola calabrese»

il punto

CATANZARO Eulalia Micheli, assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili, e Loredana Giannicola, Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, si sono incontrate, oggi, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, per un confronto istituzionale sui principali temi del sistema scolastico calabrese. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di dialogo tra Regione e amministrazione scolastica, finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale e a condividere strategie comuni per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa sul territorio regionale. Al centro del confronto, il ruolo centrale della scuola quale motore di crescita culturale, sociale ed economica della Calabria. Nel corso della riunione sono stati affrontati alcuni nodi strategici dell’istruzione regionale, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione delle istituzioni scolastiche delle aree interne e rurali, che rappresentano spesso presìdi fondamentali di comunità e coesione sociale. Ulteriore focus è stato dedicato al potenziamento dei servizi e degli strumenti a supporto del sistema scolastico, anche in un’ottica di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

Ampio spazio è stato inoltre riservato al tema del coordinamento istituzionale, ritenuto essenziale per garantire risposte efficaci e tempestive alle esigenze delle scuole, degli studenti e delle famiglie, soprattutto nei contesti caratterizzati da maggiori criticità. Da entrambe le parti è emersa la volontà di avviare un percorso di lavoro condiviso e strutturato, fondato su una collaborazione costante e leale, con l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico regionale e migliorare complessivamente la qualità dell’istruzione. “L’incontro di oggi – ha dichiarato l’assessore Micheli – si è svolto in un clima di confronto aperto e costruttivo ed è stato un’occasione utile per fare il punto sulle principali esigenze del settore dell’istruzione. Ringrazio la Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Loredana Giannicola, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. Rafforzare il dialogo istituzionale significa costruire risposte concrete per la comunità scolastica e investire con determinazione nel futuro della Calabria”.