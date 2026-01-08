Naufragio di Cutro, sei Ong in aula come parti civili

la tragedia dei migranti

CROTONE Emergency, Louise Michel, Mediterranea Saving Humans, Sea-Watch, Sos Humanity e Sos Mediterranee saranno parti civili nel processo penale sul naufragio di Cutro la cui prima udienza si terrà a Crotone il prossimo 14 gennaio. Amnesty International Italia sarà presente al processo come osservatore. Le Ong mirano ad ottenere «verità e giustizia per la catena di eventi, decisioni ed omissioni che hanno portato a uno dei più tragici naufragi della storia italiana, quello avvenuto al largo di Steccato di Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 quando un’imbarcazione affondò provocando la morte di almeno 94 persone e un numero imprecisato di dispersi». Di tutte le persone che erano a bordo solo 80 sono sopravvissute. Nel processo sono accusati di naufragio colposo e di omicidio colposo plurimo sei ufficiali della Guardia costiera e della Guardia di finanza. «Come la tempestività è fondamentale nei soccorsi, così i ritardi nell’attivare interventi di salvataggio non sono un semplice incidente ma una negligenza da sanzionare – commentano le Ong – In questo caso, le autorità italiane hanno prima dato priorità all’operazione di polizia e ignorato il loro dovere di soccorso: quella gestione ha avuto conseguenze drammatiche. Il diritto internazionale, la tutela della vita e il dovere di soccorrere chi è in difficoltà in mare devono essere la priorità e vanno rispettati sempre. È inaccettabile che le persone continuino ad annegare nel Mediterraneo e non si deve più consentire che i responsabili, a tutti i livelli, di questo come di altri naufragi restino impuniti». Alla prima udienza, saranno presenti rappresentanti di tutte le Ong che nel corso del processo saranno ascoltati insieme ai consulenti tecnici individuati nelle liste testi delle Organizzazioni.

