Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’impatto

Scontro tra due auto tra Maida e Curinga, un ferito – FOTO

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Peugeot Cabrio

Pubblicato il: 08/01/2026 – 19:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra due auto tra Maida e Curinga, un ferito – FOTO

CATANZARO Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla SP91, arteria di collegamento tra i comuni di Maida e Curinga, a seguito di un incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Peugeot Cabrio. A bordo della Fiat Panda si trovava la sola conducente che, rimasta ferita, è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Lievi contusioni, invece, per il giovane conducente della Peugeot.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il soccorso stradale per il recupero dei mezzi incidentati.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Importanti
incidente curinga
incidente maida
incidente nel lametino
incidente stradale
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x