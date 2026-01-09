Arpacal, un dirigente ricorre al Tar contro il bando per un nuovo direttore

la procedura contestata

Un dirigente dell’Arpacal ha impugnato dinanzi al Tar Calabria la delibera 659 del 29 dicembre con cui è stato emesso il bando per un contratto a tempo pieno e indeterminato per il ruolo di Direttore della Struttura Risorse Umane e Performance. Nel ricorso, presentato a firma dall’avvocato Francesco Pitaro, si legge come «a fronte della esistenza di dirigenti interni non è dato capire l’esigenza di rivolgersi all’esterno». L’avvocato Pitaro ha censurato il bando emesso da Arpacal sotto svariati profili tra cui la violazione dell’art. 19 d.lgs. 165/2001, che prevede che debba attingersi dal personale interno, il difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà e sviamento della causa tipica, violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, illogicità e ingiustizia manifesta. Il dirigente che ha proposto il ricorso per il tramite dell’avv. Francesco Pitaro, ha riservato di depositare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l’accertamento di eventuali ipotesi di reato e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento di eventuale danno erariale.

