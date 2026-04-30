Primo Maggio tra sole e vento: pioggia sulla bassa Calabria

le previsioni

ROMA Rovesci sparsi nelle prossime ore con raffiche di vento, ma il Ponte del Primo Maggio è salvo quasi ovunque. I venti freschi di Bora e Grecale, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, «spazzeranno la Penisola, provocando un brusco calo termico che al Sud toccherà addirittura i 10°C in meno rispetto alle giornate precedenti. Assisteremo al passaggio di precipitazioni distribuite ‘a macchia di leopardo’, colpendo in particolar modo il versante adriatico, il Sud ed i rilievi montuosi del Nord-Ovest». Il nuovo mese si aprirà dunque con temperature più fresche e gradevoli e in compagnia del sole: il Primo Maggio prevarrà il tempo buono su gran parte della Penisola, sebbene accompagnato da un clima fresco e da una residua ventilazione (specialmente al Centro-Sud). Gli unici acquazzoni residui e poco diffusi, sottolinea l’esperto, «interesseranno le Isole Maggiori e la Bassa Calabria». Sabato il tempo migliorerà ulteriormente ovunque. Avremo cieli sereni e massime in ripresa fino a 24-25°C (localmente anche qualche punto in più). L’inclinazione dei raggi solari di inizio maggio è fisicamente identica a quella di metà agosto: è quindi raccomandata la protezione solare. Infine domenica 3 Maggio, salvo un parziale aumento della nuvolosità tra la Sardegna e il Nord-Ovest, il tempo si manterrà buono e con temperature stabili sopra la media del periodo. Dalla prossima settimana, rileva Tedici, potrebbe verificarsi un cambiamento meteo significativo. «Una perturbazione di origine atlantica – continua – raggiungerà la nostra Penisola, riportando piogge diffuse e a tratti consistenti al Nord Italia e in Toscana, per poi estendersi gradualmente alle restanti regioni centrali (in modo particolare sul versante tirrenico). Al contrario, il Sud si troverà a fare i conti con un forte richiamo di aria calda meridionale – conclude – innescato proprio dalla perturbazione in transito: qui i termometri schizzeranno nuovamente verso l’alto, raggiungendo picchi di 27-28°C».

Nel dettaglio

Giovedì 30. Al Nord: nubi irregolari, piogge locali sulle Alpi specialmente occidentali, calo termico e vento. Al Centro: più instabile sui settori adriatici e sul Lazio, calo termico e vento. Al Sud: peggiora con rovesci e locali temporali.

Venerdì 1. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, ma ventoso. Al Sud: ventoso, isolati acquazzoni sulla Sicilia meridionale.

Sabato 2. Al Nord: soleggiato. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato, ma un po’ ventoso. Tendenza: domenica stabile e soleggiata, ma con nubi in aumento al Nordovest.

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