Flotilla fermata, ci sono anche attivisti calabresi: Cosenza in piazza stasera

le barche partite da cetraro

COSENZA C’erano anche attivisti delle barche che avevano fatto tappa a Cetraro, nel Cosentino, sulle imbarcazioni della Flotilla fermate questa notte al largo di Creta. Tra loro anche Beatrice Lio, di origini calabresi. Nelle scorse settimane, alcune imbarcazioni dirette a Gaza si erano fermate nel porto di Cetraro assieme all’attivista Greta Thunberg. A renderlo noto, con un comunicato, è il collettivo “La Base” che ha organizzato per questa sera una manifestazione a Cosenza.

«Questa notte – si legge – oltre 20 barche della Flotilla, fra cui alcune salpate nei giorni scorsi dal porto di Cetraro, sono state intercettate, aggredite e sequestrate da forze militari israeliane al largo di Creta. La loro colpa – scrivono gli attivisti – è portare medicinali e aiuti umanitari a Gaza, dove il genocidio prosegue e migliaia di persone sono strette nella morsa della fame e dell’assenza di cure. Lo abbiamo promesso in questi mesi: non possiamo rimanere inermi, la solidarietà è lo strumento collettivo che abbiamo a disposizione e che dobbiamo mettere in campo. Come equipaggio di terra – è scritto – rispondiamo, come in tutta Italia, all’appello della Global Sumud Flotilla e scendiamo in piazza per l’immediata liberazione degli equipaggi». L’appuntamento è alle 18 in Piazza XI Settembre, davanti alla Prefettura».

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