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Valigia sospetta a Cosenza, area delimitata: intervengono i carabinieri – FOTO

Gli alunni della scuola media Zumbini, a pochi metri dal luogo del ritrovamento, sono stati trasferiti dalle aule in palestra

Pubblicato il: 30/04/2026 – 10:44
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Valigia sospetta a Cosenza, area delimitata: intervengono i carabinieri – FOTO

COSENZA Valigia sospetta abbandonata sul ciglio della strada a Cosenza. Questa mattina, in via Rodotà, sono intervenuti i carabinieri e la squadra degli artificieri. L’area è stata delimitata dal nastro di sicurezza e probabilmente, i militari potrebbero decidere di evacuare gli edifici nella zona. Da quanto si è appreso, alcuni alunni della scuola media Zumbini, che è a pochi metri dal luogo del ritrovamento, sono stati trasferiti dalle aule in palestra per motivi di sicurezza. (f.b.)

Foto di Francesco Greco

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