Si avvicina Crotone-Cerignola: allo “Scida” sfida da dentro o fuori. Arbitrerà Vingo

verso i playoff

CROTONE Il Crotone si prepara ad affrontare uno dei momenti più delicati della propria stagione. Domenica 3 maggio, allo stadio “Scida”, la squadra guidata da Emilio Longo sarà chiamata a superare l’ostacolo Audace Cerignola in una sfida che vale l’accesso al turno successivo dei playoff. Si tratta di una gara senza appello: novanta minuti per decidere tutto. Il regolamento del primo turno, infatti, non prevede tempi supplementari né calci di rigore. In caso di parità al termine dell’incontro, sarà il Crotone a qualificarsi grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Un vantaggio importante, che potrebbe risultare decisivo, ma che non dovrà tradursi in un atteggiamento attendista. Al contrario, servirà una prestazione solida e determinata per evitare rischi e mettere subito in chiaro le intenzioni.

L’appuntamento è fissato per le ore 20, in un clima che si preannuncia caldo e carico di aspettative. I rossoblù avranno dalla loro parte il pubblico dello Scida, pronto a sostenere la squadra in un passaggio chiave del percorso stagionale. Di fronte, però, ci sarà un’Audace Cerignola motivata e intenzionata a ribaltare i pronostici, consapevole di avere un solo risultato a disposizione.

A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, arbitro che ha già incrociato il Crotone in questa stagione nel pareggio per 1-1 contro il Latina. A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Roberto Meraviglia di Pistoia, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Stefano Striamo di Salerno. Al Var opererà Alberto Santoro di Messina, con Maria Marotta di Sapri come Avar. (redazione@corrierecal.it)

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