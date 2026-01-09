Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:35
“messaggi” tra leader

«Catturare Putin come Maduro? Non ci sarà bisogno»

Il presidente Usa Trump: con lo zar ho sempre un ottimo rapporto

Pubblicato il: 09/01/2026 – 23:35
ROMA “Non credo che ci sarà bisogno” di catturare Vladimir Putin come Nicolas Maduro, “ho sempre un ottimo rapporto con lui”. Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca rispondendo ad una dichiarazione di Volodymyr Zelensky a proposito dell’arresto di “dittatori” come il venezuelano. “Sono deluso”, ha aggiunto il presidente americano parlando dello zar “ma troveremo una soluzione”. (Ansa)

