Comune di Lamezia, Wanda Ferro ringrazia Giulia Bifano. «FdI resterà leale a Murone»

l’intervento

LAMEZIA TERME La coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, in una nota esprime un sincero ringraziamento a Giulia Bifano per il lavoro svolto in qualità di assessore comunale, per l’impegno costante, la serietà e la professionalità con cui ha interpretato il proprio ruolo all’interno dell’Amministrazione di Lamezia Terme. «Giulia Bifano è una giovane e brillante professionista – afferma Wanda Ferro – che ha svolto il suo incarico con rigore, passione e rispetto delle istituzioni, mettendo sempre al centro l’interesse della città. Ho preso atto delle motivazioni espresse al momento delle sue dimissioni. Le sue qualità umane e politiche rappresentano una risorsa preziosa non solo per Fratelli d’Italia, ma per l’intera città di Lamezia Terme. Sono certa che continuerà a offrire il proprio contributo con la stessa dedizione, correttezza, lealtà e grande passione che hanno caratterizzato la sua azione amministrativa». «Fratelli d’Italia – prosegue Wanda Ferro – continuerà a essere parte leale e responsabile della maggioranza che sostiene l’Amministrazione guidata dal sindaco Murone, onorando l’impegno assunto con i cittadini e lavorando esclusivamente nell’interesse della comunità».

