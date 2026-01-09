Due tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Genova

narcotraffico

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato nel bacino portuale di Sampierdarena, 2.109 panetti contenenti un quantitativo complessivo di oltre 2 tonnellate di cocaina purissima. La droga era nascosta all’interno di 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon ed è stato rinvenuto dai funzionari doganali e dai finanzieri all’interno di un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti colombiani. Il sequestro è il risultato di un’intensa attività di controllo effettuata sulle rotte commerciali che collegano, tra l’altro, il Sud America con il porto di Genova, che storicamente rappresenta un crocevia dei flussi commerciali per l’Europa. I 2.380 chilogrammi di droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato guadagni per un valore stimato intorno a 1,5 miliardi di euro. Il sequestro si inserisce nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti finalizzata, tra l’altro, a preservare le fasce più deboli della popolazione le quali, di sovente, sono esposte agli effetti nocivi generati da tale fenomeno criminale.

