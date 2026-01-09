Influenza in aumento, a Catanzaro blocco dei ricoveri ordinari fino al 13 gennaio

l’emergenza

CATANZARO L’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro ha disposto il blocco dei ricoveri ordinari per superare la fase emergenziale dovuta al considerevole incremento d’accessi al pronto soccorso per casi di influenza. Il nosocomio cittadino in questi giorni sta subendo una particolare pressione assistenziale legata al rapido aumento di patologie influenzali. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, risultano in crescita del 30% i casi di polmonite che richiedono un ricovero ospedaliero. L’azienda aveva già in precedenza deliberato il blocco dei ricoveri nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, ieri ulteriormente prorogato per una settimana allo scopo di decongestionare l’area di prima emergenza e i reparti. La misura è stata estesa fino al 13 gennaio, limitatamente ai reparti di area medica. I ricoveri ordinari d’area chirurgica sono ripresi regolarmente. I reparti che registrano in questi giorni alti tassi di ospedalizzazione sono Medicina, Geriatria e Malattie infettive. Si tratta per la maggior parte di pazienti fragili, con comorbilità e anziani che presentano un quadro clinico aggravato dalla polmonite.

