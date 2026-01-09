Meloni: «Rinnovamento in FI? Tajani ha fatto un lavoro straordinario»

i rapporti nel centrodestra

ROMA “Quanto fatto da Antonio Tajani ha del miracoloso”, dice Giorgia Meloni guardando al ruolo del segretario che ha ‘traghettato’ FI nella fase successiva alla morte del suo leader e fondatore. La presidente del Consiglio, sempre nel corso della conferenza stampa di inizio anno, esclude che “possano arrivare tensioni” sulla maggioranza dagli stimoli al rinnovamento che la famiglia Berlusconi ha più volte avanzato nei confronti degli attuali vertici ‘azzurri’. “Non metto bocca sulle dinamiche interne a Forza Italia, quello che posso dire è che quello che ha fatto Tajani, insieme agli altri dirigenti di Forza Italia, è un lavoro straordinario”, aggiunge Meloni. (Agi)

