Per Bove vicina la “rinascita” all’estero

verso il ritorno

ROMA Dopo la grande paura, Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. Secondo “Sportmediaset” il centrocampista classe 2002 è a un passo dalla firma con il Watford: l’accordo è vicino e il giocatore spinge per il trasferimento in Inghilterra. Per rendere possibile il ritorno in campo, qualche giorno fa Bove ha rescisso consensualmente il contratto con la Roma. La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l’arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l’attività agonistica in Serie A. Fisicamente ristabilito e monitorato costantemente, il ragazzo ha scelto quindi la via dell’estero – sul modello Eriksen – per realizzare il sogno di tornare a giocare. La Premier League lo aspetta.

