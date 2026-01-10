Assolto il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari, la soddisfazione di Noi Moderati

il commento

PALMI «Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per l’assoluzione con formula piena di Orlando

Fazzolari, sindaco di Varapodio, pronunciata dal Tribunale di Palmi. Questa decisione pone fine a una lunga e difficile vicenda giudiziaria, dimostrando la validità della presunzione di innocenza e il rispetto per il percorso legale. In un’epoca in cui spesso si tende a giudicare ancor prima di avere certezze, il nostro partito ribadisce con fermezza la propria posizione garantista». E’ quanto annunciano in una nota Riccardo Rosa, Vito Pitaro e Pino Galati di Noi Moderati. «La sentenza di assoluzione attesta la correttezza e l’integrità personale di Fazzolari, che ha sempre lavorato con dedizione per il bene della comunità di Varapodio. Orlando Fazzolari ha dimostrato di essere un sindaco valido e impegnato, capace di affrontare le sfide con competenza e responsabilità. La sua determinazione e il supporto della comunità hanno

confermato la fiducia nel suo operato, e oggi non possiamo che applaudire questo esito positivo. Siamo certi che questa esperienza rafforzerà ulteriormente l’operato di Orlando, la città di Varapodio ed il nostro partito».

