10/01/2026
Crotone, stop casalingo: il Team Altamura passa di misura

Decisivo per i pugliesi il gol di Curcio poco dopo la mezz’ora del secondo tempo

Pubblicato il: 10/01/2026 – 19:51
CROTONE Una 21esima giornata da dimenticare per il Crotone, che viene sconfitto in casa di misura dal Team Altamura. Decisivo per i pugliesi il gol di Curcio poco dopo la mezz’ora del secondo tempo. Una rete che vale 3 punti utilissimi ad uscire dalla bassa classifica e raggiungere quota 23. Per i pitagorici tante recriminazioni e una classifica che resta ferma a 28 punti, con Cerignola e Casarano.

Il tabellino

CROTONE (4-2-3-1)
Merelli 6; Cocetta 6 (19′ st Andreoni 5.5), Cargnelutti 6, Di Pasquale 6, Groppelli 5.5 (33′ st Calvano 6); Vinicius 6, Gallo 5.5 (33′ st Bruno 6); Zunno 5.5, Gomez 6, Maggio 6 (27′ st Energe 5.5); Perlingieri 5.5 (19′ st Piovanello 6). In panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Marazzotti, Guerra, Vrenna. Allenatore: Longo 5.5

TEAM ALTAMURA (4-3-1-2)
Alastra 7; Zazza 6, Poli 6 (1′ st Falasca 6), Silletti 6, Lepore 6.5; Crimi 6, Nazzaro 6, Mogentale 6.5; Grande 6 (14′ st Peschetola 7), Rosafio 6.5 (14′ st Doumbia 6.5), Curcio 7. In panchina: Spina, Viola, Suazo, Mbaye, Ortisi, Dimola, Fraccalvieri. Allenatore: Mangia 6.5.

ARBITRO Colelli di Ostia Lido 5
RETI 32′ st Curcio.
NOTE pomeriggio freddo e ventoso. Spettatori: 3.704. Ammoniti: Crimi, Di Pasquale, Zazza, Lepore. Angoli: 4-2. Recupero: 1′; 4′

