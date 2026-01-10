Crotone, stop casalingo: il Team Altamura passa di misura
Decisivo per i pugliesi il gol di Curcio poco dopo la mezz’ora del secondo tempo
CROTONE Una 21esima giornata da dimenticare per il Crotone, che viene sconfitto in casa di misura dal Team Altamura. Decisivo per i pugliesi il gol di Curcio poco dopo la mezz’ora del secondo tempo. Una rete che vale 3 punti utilissimi ad uscire dalla bassa classifica e raggiungere quota 23. Per i pitagorici tante recriminazioni e una classifica che resta ferma a 28 punti, con Cerignola e Casarano.
Il tabellino
CROTONE (4-2-3-1)
Merelli 6; Cocetta 6 (19′ st Andreoni 5.5), Cargnelutti 6, Di Pasquale 6, Groppelli 5.5 (33′ st Calvano 6); Vinicius 6, Gallo 5.5 (33′ st Bruno 6); Zunno 5.5, Gomez 6, Maggio 6 (27′ st Energe 5.5); Perlingieri 5.5 (19′ st Piovanello 6). In panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Marazzotti, Guerra, Vrenna. Allenatore: Longo 5.5
TEAM ALTAMURA (4-3-1-2)
Alastra 7; Zazza 6, Poli 6 (1′ st Falasca 6), Silletti 6, Lepore 6.5; Crimi 6, Nazzaro 6, Mogentale 6.5; Grande 6 (14′ st Peschetola 7), Rosafio 6.5 (14′ st Doumbia 6.5), Curcio 7. In panchina: Spina, Viola, Suazo, Mbaye, Ortisi, Dimola, Fraccalvieri. Allenatore: Mangia 6.5.
ARBITRO Colelli di Ostia Lido 5
RETI 32′ st Curcio.
NOTE pomeriggio freddo e ventoso. Spettatori: 3.704. Ammoniti: Crimi, Di Pasquale, Zazza, Lepore. Angoli: 4-2. Recupero: 1′; 4′