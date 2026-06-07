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Comunali, Pazzano entra in Consiglio per sette voti e soffia il seggio ad Alternativa Popolare

Il candidato sindaco de «la Strada» recupera i voti che gli mancavano e supera Emiliano Imbalzano

Pubblicato il: 07/06/2026 – 21:00
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Comunali, Pazzano entra in Consiglio per sette voti e soffia il seggio ad Alternativa Popolare
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REGGIO CALABRIA Ci sono volute due settimane, una montagna di verbali e una pazienza da certosini. La Commissione elettorale ha controllato tutto: ogni sezione, ogni foglio, ogni numero riletto e corretto. Così ecco che Saverio Pazzano entra in consiglio comunale. Il candidato sindaco de «la Strada» recupera i voti che gli mancavano e supera Emiliano Imbalzano — ultimo eletto per Alternativa Popolare con il metodo D’Hondt — con un margine che fa quasi sorridere: sette voti. Ma quei sette voti pesano come macigni. Strappano uno scranno al partito di Massimo Ripepi e portano a nove i rappresentanti della minoranza a Palazzo San Giorgio. La maggioranza di Francesco Cannizzaro resta solidissima — 23 seggi su 32 non sono in discussione — ma il consiglio che si insedierà è diverso da quello che sembrava scritto la sera del 25 maggio.

Saverio Pazzano con tranquillità scrive su Facebook: «Mentre vai a ciliegie succede che una buona notizia tiri l’altra. Grazie per i tanti messaggi». Alternativa Popolare annuncia ricorso.

LEGGI ANCHE: Amministrative Reggio, Pazzano con La Strada: «Siamo l’unico voto utile»

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