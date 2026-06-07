Auto travolge 5 pedoni: morta 17enne 

La tragedia

VARESE Erano appena scesi da un’auto e stavano camminando in fila indiana lungo la strada verso una spiaggia sul lago Maggiore i 5 ragazzi travolti da un’auto a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. I carabinieri della compagnia di Luino (Varese) sono al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente che ha coinvolto 5 amici di età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti residenti in zona, fra i quali una ragazza di 17 anni che è morta. I cinque ragazzi camminavano in fila indiana quando una Fiat Punto guidata da un 30enne, che viaggiava nella stessa direzione, è sbucata da una curva andando a sbattere contro il guardrail. L’automobilista, che ha perso il controllo della macchina, dopo la sbandata e l’urto contro la protezione a bordo strada, ha travolto i cinque ragazzi uccidendo la 17enne sul colpo e ferendo in modo grave gli altri quattro giovani, prima di carambolare sulla sinistra andando a schiantarsi contro la parete rocciosa che costeggia la statale 234 fermandosi dopo aver abbattuto un cartello e rimanendo ferito anche lui. Sono in corso accertamenti sulla velocità dell’auto. La strada è stata temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi, con forti ripercussioni sulla circolazione stradale della zona. Sul luogo della tragedia sono stati inviati tre elisoccorsi, decollati dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze e mezzi di supporto provenienti dal territorio.