Ballottaggio in Calabria, la notte prima dello spoglio: l’affluenza alle 23 – I DATI

Amministrative 2026

I seggi hanno chiuso alle 23 nei tre comuni calabresi chiamati al ballottaggio: Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. Domattina, dalle 7 alle 15, si tornerà a votare per l’ultima volta prima dello spoglio che assegnerà le fasce tricolori ai nuovi sindaci.

L’affluenza alle 23

Con la chiusura dei seggi è arrivato il dato definitivo sulla partecipazione al voto, secondo i dati del Ministero dell’Interno pubblicati sul portale Eligendo. A Castrovillari ha votato il 37,89% degli aventi diritto, a San Giovanni in Fiore il 41,95%, a Mandatoriccio il 44,68%. Il confronto con le ore 19 — rispettivamente 25,19%, 34,13% e 32,27% — conferma una ripresa significativa della partecipazione nel corso del pomeriggio e della sera. Cresce intanto l’attesa per lo spoglio, che prenderà il via domani non appena i seggi chiuderanno alle 15. (redazione@corrierecal.it)

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